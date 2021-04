Basket, Ettore Messina inserito nella Hall of fame della Fiba (Di giovedì 1 aprile 2021) Ettore Messina è stato inserito nella lista 2021 della “Fiba Hall of fame”. Insieme a lui anche Chuck Daly, coach del Dream Team del 1996, e Panagiotis Giannakis, allenatore della Grecia dal 1979 al 1996. Il coach dell’Olimpia Milano diventa così il nono italiano ad essere insignito del prestigioso riconoscimento internazionale. Prima di lui, Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare Rubini, Pietro Reverberi, Decio Scuri e Aldo Vitale. La cerimonia si svolgerà in via digitale il 18 giugno. Di seguito, la lista completa di coloro che entreranno a far parte dell’Hall of fame. Giocatori/Giocatrici: Mathieu Faye (Senegal), Hana Horakova (Repubblica Ceca), Stanislav ... Leggi su sportface (Di giovedì 1 aprile 2021)è statolista 2021of”. Insieme a lui anche Chuck Daly, coach del Dream Team del 1996, e Panagiotis Giannakis, allenatoreGrecia dal 1979 al 1996. Il coach dell’Olimpia Milano diventa così il nono italiano ad essere insignito del prestigioso riconoscimento internazionale. Prima di lui, Pierluigi Marzorati, Dino Meneghin, Liliana Ronchetti, Giancarlo Primo, Cesare Rubini, Pietro Reverberi, Decio Scuri e Aldo Vitale. La cerimonia si svolgerà in via digitale il 18 giugno. Di seguito, la lista completa di coloro che entreranno a far parte dell’of. Giocatori/Giocatrici: Mathieu Faye (Senegal), Hana Horakova (Repubblica Ceca), Stanislav ...

