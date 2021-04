Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Nel 2002 il gruppo Alperia ha registrato ricavi complessivi in calo del 7% a oltre 1,4 miliardi di euro, un Ebitda in crescita a circa 229 mln (+6% su anno) e un utile netto pari a 60 milioni di euro, contro 56 milioni registrati nel 2019. E’ quanto comunica una nota diffusa in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Gestione dei dati relativi all’esercizio 2020 della società e del gruppo. Sono stati proposti dividendi pari a 33,3 mln, in netta crescita rispetto al 2019 del 28%. sale anche la cifra impiegata negli investimenti, da 105 mln del 2019 a circa 127 mln.Nel dettaglio, i ricavi complessivi di gruppo si sono attestati a 1,438 miliardi di euro, in riduzione rispetto all’anno scorso (-109 ... Leggi su calcioweb.eu (Di giovedì 1 aprile 2021) Roma, 1 apr. (Adnkronos) – Nel 2002 ilha registrato ricavi complessivi in calo del 7% a oltre 1,4 miliardi di euro, unin crescita a circa 229 mln (+6% su anno) e unpari a 60 milioni di euro, contro 56 milioni registrati nel 2019. E’ quanto comunica una nota diffusa in seguito all’approvazione da parte del Consiglio di Gestione dei dati relativi all’eserciziodella società e del. Sono stati proposti dividendi pari a 33,3 mln, in netta crescita rispetto al 2019 del 28%.anche la cifra impiegata negli investimenti, da 105 mln del 2019 a circa 127 mln.Nel dettaglio, i ricavi complessivi disi sono attestati a 1,438 miliardi di euro, in riduzione rispetto all’anno scorso (-109 ...

Advertising

TV7Benevento : Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln... - fisco24_info : Alperia, in 2020 utile netto gruppo sale a 60 mln con un Ebitda +6% a 229 mln: Nel 2002 il Gruppo Alperia ha regist… - ninda1952 : RT @v33Redazione: Alperia: ricavi in calo nel 2020 - v33Redazione : Alperia: ricavi in calo nel 2020 -