Young Sheldon rinnovata per altre 3 stagioni (Di mercoledì 31 marzo 2021) The Young Sheldon continuerà a crescere su CBS. La rete ha consegnato alla serie, che è la commedia più seguita in televisione, un rinnovo di tre stagioni a partire dalla stagione di trasmissione 2021-22. L'accordo segna l'ultimo ordine ampliato per lo spinoff di The Big Bang Theory. A febbraio 2019 aveva già ricevuto un rinnovo L'articolo proviene da Webmagazine24. Visualizza tutte le notizie di Webmagazine24 su Google News Potrebbe interessarti:: I King Crimson annunciano date nuove Di Cataldo reincide "Con il nastro rosa" di Battisti Morte Andrea Camilleri: il padre di Montalbano L'ironia di "Striscia la Notizia" su Giovanna Botteri Anticipazioni puntata 8 febbraio del Gf Vip 5: tra squalifiche e annullamento del televoto Mr & Mrs Smith – Presto in arrivo un reboot

