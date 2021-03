USA, le vendite di case in corso crollano a febbraio (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – In USA frenano per il secondo mese consecutivo le compravendite in corso di abitazioni, stando al dato sui copromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di febbraio, l’indice pending home sales (vendite case in corso), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è sceso del 10,6%, dal -2,4% del mese scorso, attestandosi a 110,3 punti dai 123,4 punti registrati a gennaio (dato rivisto da 122,8). Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un -2,6%. Il mercato immobiliare statunitense sta soffrendo il suo più basso livello nella storia per quanto riguarda l’offerta di abitazioni. Alla fine di febbraio c’erano solo 1,03 milioni ... Leggi su quifinanza (Di mercoledì 31 marzo 2021) (Teleborsa) – In USA frenano per il secondo mese consecutivo le compraindi abitazioni, stando al dato sui copromessi per l’acquisto, un indicatore dell’andamento prospettico del mercato immobiliare e dei mutui. Nel mese di, l’indice pending home sales (in), pubblicato dall’Associazione degli operatori immobiliari (NAR), è sceso del 10,6%, dal -2,4% del mese s, attestandosi a 110,3 punti dai 123,4 punti registrati a gennaio (dato rivisto da 122,8). Il dato si mostra peggiore delle attese degli analisti che indicavano un -2,6%. Il mercato immobiliare statunitense sta soffrendo il suo più basso livello nella storia per quanto riguarda l’offerta di abitazioni. Alla fine dic’erano solo 1,03 milioni ...

