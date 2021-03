Supermercati affollati, i dipendenti protestano: “Non siamo tutelati” (Di mercoledì 31 marzo 2021) I dipendenti dei Supermercati trentini (ma anche quelli del resto d’Italia), denunciano la situazione odierna che sono costretti a vivere all’interno dei Supermercati. Distanziamento non rispettato, clienti che sono restii a indossare la mascherina, persone che si assembrano. Sono queste le situazioni che quotidianamente devono vivere, non avendo alcuna tutela in cambio. Medici e virologi da tempo si battono per la vaccinazione immediata di queste categorie: “Sono stati considerati lavoratori essenziali dal primo giorno di lockdown e non si sono mai fermati. Il primo piano vaccinale, però, li ha ignorati escludendoli dalle categorie di lavoratori con priorità, creando delle discriminazioni rispetto ad addetti di altri settori. Oggi non chiedono di passare davanti a nessuno, perché consapevoli di quanto sia preziosa una dose di ... Leggi su quotidianpost (Di mercoledì 31 marzo 2021) Ideitrentini (ma anche quelli del resto d’Italia), denunciano la situazione odierna che sono costretti a vivere all’interno dei. Distanziamento non rispettato, clienti che sono restii a indossare la mascherina, persone che si assembrano. Sono queste le situazioni che quotidianamente devono vivere, non avendo alcuna tutela in cambio. Medici e virologi da tempo si battono per la vaccinazione immediata di queste categorie: “Sono stati considerati lavoratori essenziali dal primo giorno di lockdown e non si sono mai fermati. Il primo piano vaccinale, però, li ha ignorati escludendoli dalle categorie di lavoratori con priorità, creando delle discriminazioni rispetto ad addetti di altri settori. Oggi non chiedono di passare davanti a nessuno, perché consapevoli di quanto sia preziosa una dose di ...

