“Scendo in campo con la maglia di DAZN” e i fan della Leotta si scatenano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Più o meno è la riproposizione della sfida tra Davide e Golia quella tra DAZN e Sky. La nuova emittente televisiva è riuscita a spuntarla e a cominciare dalla stagione 2021/22 e per tre stagioni avrà i diritti sulla Seria A Tim. E a suggellare il trionfo c’è quel che rappresenta – in qualche forma – il ‘Gol dell’ex‘: la bella giornalista siciliana Diletta Leotta, ex volto di Sky oggi punta di diamante di DAZN, festeggia su Instagram i risultati ottenuti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta Leotta (@dilettaLeotta) Un vero e proprio endorsement che trasuda ‘Girl Power’ e che grida ai traguardi raggiunti dalle donne. A essere meno progressisti sono i commenti stessi al post: tra chi ignora i traguardi di ... Leggi su periodicoitaliano (Di mercoledì 31 marzo 2021) Più o meno è la riproposizionesfida tra Davide e Golia quella trae Sky. La nuova emittente televisiva è riuscita a spuntarla e a cominciare dalla stagione 2021/22 e per tre stagioni avrà i diritti sulla Seria A Tim. E a suggellare il trionfo c’è quel che rappresenta – in qualche forma – il ‘Gol dell’ex‘: la bella giornalista siciliana Diletta, ex volto di Sky oggi punta di diamante di, festeggia su Instagram i risultati ottenuti. Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Diletta(@diletta) Un vero e proprio endorsement che trasuda ‘Girl Power’ e che grida ai traguardi raggiunti dalle donne. A essere meno progressisti sono i commenti stessi al post: tra chi ignora i traguardi di ...

