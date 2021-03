Prorogato bando per Quarto Anno Liceale d’Eccellenza di Rondine (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – C’è ancora tempo per aggiudicarsi un banco nella nuova classe del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza, l’opportunità formativa che Rondine riserva a 27 studenti provenienti da tutta Italia. Un’occasione per frequentare la quarta superiore all’interno di una scuola innovativa, che coniuga la dimensione locale al contesto internazionale della Cittadella della Pace di Rondine, ad Arezzo. Per permettere a tutti di scoprire i dettagli dell’offerta formativa, la scadenza del bando di iscrizione è stata prorogata al 2 maggio 2021. Quest’anno segnato dal Covid, il Quarto Anno a Rondine assume un significato ulteriore: ridare futuro ai giovani dopo la pandemia. Per i giovani italiani quello appena trascorso è stato un anno paralizzante. La pandemia ha moltiplicato le incertezze degli studenti e le loro incognite sul futuro, soprattutto sul proprio percorso di crescita umana e professionale. La relazione quotidiana si è interrotta bruscamente, la vita di classe si è trasformata in didattica a distanza. A un anno dall’arrivo della pandemia le difficoltà per i giovani studenti non sono finite. Leggi su dire (Di mercoledì 31 marzo 2021) ROMA – C’è ancora tempo per aggiudicarsi un banco nella nuova classe del Quarto Anno Liceale d’Eccellenza, l’opportunità formativa che Rondine riserva a 27 studenti provenienti da tutta Italia. Un’occasione per frequentare la quarta superiore all’interno di una scuola innovativa, che coniuga la dimensione locale al contesto internazionale della Cittadella della Pace di Rondine, ad Arezzo. Per permettere a tutti di scoprire i dettagli dell’offerta formativa, la scadenza del bando di iscrizione è stata prorogata al 2 maggio 2021. Quest’anno segnato dal Covid, il Quarto Anno a Rondine assume un significato ulteriore: ridare futuro ai giovani dopo la pandemia. Per i giovani italiani quello appena trascorso è stato un anno paralizzante. La pandemia ha moltiplicato le incertezze degli studenti e le loro incognite sul futuro, soprattutto sul proprio percorso di crescita umana e professionale. La relazione quotidiana si è interrotta bruscamente, la vita di classe si è trasformata in didattica a distanza. A un anno dall’arrivo della pandemia le difficoltà per i giovani studenti non sono finite.

