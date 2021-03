Mobilità docenti 2021, come caricare gli allegati e poi inserirli nella domanda. GUIDA con immagini e video (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mobilità docenti per l'a.s. 2021/22, come caricare gli allegati a sistema e poi inserirli nelle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra. video-GUIDA e immagini. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di mercoledì 31 marzo 2021)per l'a.s./22,glia sistema e poinelle domande di trasferimento e di passaggio di ruolo/cattedra.. L'articolo .

Advertising

orizzontescuola : Mobilità docenti 2021, come caricare gli allegati e poi inserirli nella domanda. GUIDA con immagini e video - scuolaedintorni : Mobilità 2021/2022: Le ordinanze ministeriali La mobilità 2021/2022 è stata definita con la pubblicazione delle due… - orizzontescuola : Mobilità docenti infanzia e primaria 2021, quali tipologie di posto si possono richiedere. GUIDA compilazione doman… - italianlinguist : RT @TecnicaScuola: Mobilità docenti 2021/22: chi può e chi non può presentare domanda [VIDEO] -- - orizzontescuola : Mobilità docenti 2020: come si compila la domanda, sezione per sezione Guida UIL [VADEMECUM E SCHEDA TECNICA] -