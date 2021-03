Lombardia | il governatore Fontana indagato per autoriciclaggio e falsa dichiarazione in voluntary Da pm Milano rogatoria in Svizzera sul suo conto

(Di mercoledì 31 marzo 2021) Unainsuldi Attilio. È quella inoltrata oggi dalla procura diche ha spiegato alle autorità elvetiche di voler “completare la documentazione allegata alla domanda didisclosure” presentata “dall’avvocato Attilio“, presidente della, per “approfondire alcuni movimenti finanziari”. A darne notizia è stato il procuratore Francesco Greco, con un comunicato stampa in cui ha spiegato come la difesa delsi sia “oggi dichiarata disponibile a fornire ogni chiarimento” anche con produzione di documenti o “presentazione spontanea dell’assistito”. Al centro della tranche di indagine emersa col caso ‘camicì ci sono i 5,3 milioni di euro su un...

Ultime Notizie dalla rete : Lombardia governatore

... Attilio Fontana al termine della visita della macchina vaccinale in. "Il portale di Poste partirà nei primi giorni di aprile - ha aggiunto il- . La vaccinazione massiva ...... Fabrizio Curcio, al termine della visita della macchina vaccinale in. 'Il portale di Poste partirà nei primi giorni di aprile - ha aggiunto il- . La vaccinazione massiva ...In Lombardia «non va tutto bene. Come dalle altre parti bisogna migliorare», ma «questo è il momento in cui l’Italia deve trovare ciò che unisce». Il commissario staordinario per l’emergenza Covid-19, ...Ha guidato anche quest’ultima tappa il responsabile delle vaccinazioni in Lombardia, Guido Bertolaso. “La visita del generale Figliuolo e del capo dipartimento Curcio – ha detto il governatore Fontana ...