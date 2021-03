Lione, De Sciglio: “Mi piacerebbe rimanere in Francia. Sono di nuovo felice” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mattia De Sciglio dopo anni difficili sembra finalmente aver ritrovato la migliore condizione.Gli splendidi anni al Milan lo avevano proiettato alla Juventus dove però non era mai riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato. Negli ultimi mesi aveva visto diminuire ulteriormente il proprio impiego, e ha deciso di lasciare la Serie A per approdare in Ligue 1, al Lione. Nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del portale online Gianlucadimarzio.com, in cui ha spiegato le sue idee per il futuro.Juventus, De Sciglio rivela: “Stavo per firmare col PSG, ecco perché è sfumato lo scambio con Kurzawa”L'ex Milan dopo mesi difficili, in cui non riusciva più a divertirsi ha nuovamente ritrovato il sorriso e in Francia sta facendo vedere ottime cose: "Era da un po’ che volevo andare all’estero e ... Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Mattia Dedopo anni difficili sembra finalmente aver ritrovato la migliore condizione.Gli splendidi anni al Milan lo avevano proiettato alla Juventus dove però non era mai riuscito a ritagliarsi lo spazio sperato. Negli ultimi mesi aveva visto diminuire ulteriormente il proprio impiego, e ha deciso di lasciare la Serie A per approdare in Ligue 1, al. Nelle ultime ore ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni del portale online Gianlucadimarzio.com, in cui ha spiegato le sue idee per il futuro.Juventus, Derivela: “Stavo per firmare col PSG, ecco perché è sfumato lo scambio con Kurzawa”L'ex Milan dopo mesi difficili, in cui non riusciva più a divertirsi ha nuovamente ritrovato il sorriso e insta facendo vedere ottime cose: "Era da un po’ che volevo andare all’estero e ...

Advertising

DiMarzio : 'In Italia le pressioni sono esasperate: non riuscivo più a divertirmi'. La nostra intervista a #DeSciglio - Mediagol : Lione, De Sciglio: 'Mi piacerebbe rimanere in Francia. Sono di nuovo felice' - Paolo18030138 : RT @NonSoloJuve: IL FUTURO DI DE SCIGLIO ??”Mancano ancora 2 mesi: vedremo cosa vorranno fare Lione e Juventus. Poi magari si possono aprir… - BombeDiVlad : ? #DeSciglio chiude le porte alla #Juventus e alla #SerieA ??? 'Mi piacerebbe restare al #Lione o comunque all'este… - CapitanoPaolo90 : @indiavolati de sciglio è l'ultimo a poter dire qualcosa..visto il suo rendimento e le parole dolci dette dopo l'ad… -