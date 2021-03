Il tour di Wrongonyou parte il 5 novembre da Bari

(Di mercoledì 31 marzo 2021)annuncia le date delche si sposta al prossimo autunno: siil 52021 daall’Officina degli Esordinon vede l’ora di tornare a cantare live e annuncia il ‘Sono io live’, ilche lo porterà in giro per l’Italia a fine anno. Il calendario Alle tappe di Milano e… L'articolo Corriere Nazionale.

Intantoha annunciato i concerti del suo'Sono io Live' in programma a novembre e dicembre 2021: sarà una tournée nei club in tutta Italia per ascoltare per la prima volta dal vivo l'...annuncia le date del' Sono Io Live '., dopo aver vinto a Sanremo 2021 il premio della critica Mia Martini nella Sezione Nuove Proposte con 'Lezioni di volo', comunica ai fan gli appuntamenti con il'...Wrongonyou si è distinto tra i Giovani di Sanremo 2021 vincendo il Premio della Critica con “Lezioni di volo”: presenterà in un tour di concerti questa canzone e l'album “Sono io”, in cui c'è la splen ...Leggi la recensione di SONO IO di Wrongonyou e gli altri nostri giudizi sulle nuove uscite discografiche su Rockol ...