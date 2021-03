Emilio Fede, arriva la condanna ufficiale: la vittoria di Maurizio Crippa (Di mercoledì 31 marzo 2021) La corte di Cassazione ha condannato definitivamente il giornalista Emilio Fede per tentata estorsione a Maurizio Crippa, ex direttore generale Mediaset. condanna definitiva per Emilio Fede, ex direttore del Tg4.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it. Leggi su bloglive (Di mercoledì 31 marzo 2021) La corte di Cassazione hato definitivamente il giornalistaper tentata estorsione a, ex direttore generale Mediaset.definitiva per, ex direttore del Tg4.… Questo articolo è stato pubblicato per la prima volta da Maria Cristina Mastrangelo su BlogLive.it.

Advertising

fattoquotidiano : Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece lice… - Corriere : Fotoricatto a dirigente Mediaset, la Cassazione conferma la condanna per Emilio Fede - angelo_di_dio : RT @Patty66509580: Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenziar… - DrAntoniaPagani : RT @fattoquotidiano: Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenzi… - MaximoMoggio : RT @Patty66509580: Cassazione conferma condanna a Emilio Fede per tentata estorsione: “Organizzò fotoricatto a Crippa che lo fece licenziar… -