Dennis Schroder: niente rinnovo con i Lakers (Di mercoledì 31 marzo 2021) I Los Angeles Lakers hanno offerto a Dennis Schroder il prolungamento del suo contratto quadriennale a 84milioni di dollari ma il tedesco ha rifiutato. Perché Dennis Schroder ha rifiutato il rinnovo? Giunto l'estate scorsa dagli Atlanta Hawks per sostituire Rajon Rondo, il playmaker tedesco ha firmato un contratto quadriennale con la promessa di un ulteriore prolungamento il prima possibile. La trattativa, però, non ha rispettato le attese. Il giocatore ha rifiutato la proposta di rinnovo perché ritenuta non congrua rispetto alla sua richiesta(20 milioni l'anno). Pur dichiarando pubblicamente di voler rimanere nella compagine californiana, se ne riparlerà in estate quando Schroder potrebbe spuntarla in virtù di un suo eventuale contributo ...

