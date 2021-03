Comune Roma | confermato progetto ‘Scuole Aperte’ a Pasqua

Leggi su romadailynews

(Di mercoledì 31 marzo 2021)– Sara’ attivo durante il periodo di sospensione dell’attivita’ didattica per le vacanze diilfinanziato daCapitale: gli istituti comprensivi aderenti apriranno le porte giovedi’ 1, venerdi’ 2 e martedi’ 6 aprile per coinvolgere bambini e adolescenti del quartiere in attivita’ e laboratori. Cosi’ in un comunicato ildi. Ilprevede che singoli istituti comprensivi della citta’ possano richiedere un finanziamento capitolino per offrire, durante il periodo di sospensione dell’attivita’ didattica per le vacanze, delle attivita’ didattiche e ricreative gratuite aperte non solo agli alunni del proprio istituto ma anche ad altri giovani interessati in base ai posti ...