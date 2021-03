Casaleggio congela Rousseau e prova a spostare il popolo grillino su altre piattaforme

(Di mercoledì 31 marzo 2021) In ballo ci sono 450mila euro che Davidedeve ancora avere dal Movimento Cinque Stelle per l’utilizzo di. E su questa cifra, non proprio marginale, si sta consumando, lento ma inesorabile, il rapporto fra i vertici M5S e il proprietario della piattaforma. Che dopo aver inutilmente chiesto si parlamentari M5S di saldare i conti versando quanto inizialmente pattuito ha, di fatto,to lo strumento informatico. Ed ha chiamato a raccolta ildei grillini dirottandolo suagorà digitali. Sono le prove generali per contare i soldati del proprio esercito e saggiare la propria potenza di fuoco? In attesa di chiarire i rapporti con il Movimento 5 Stelle, il presidente diDavide‘consulta’ dunque gli iscritti ricorrendo a ...

La crisi? "tutto". Non sarà anche lui un "ribelle" sulla scia del duo Dibba&Lezzi? "Ma no " ... Gli chiediamo che ne sarà dello scontro Grillo vs. Il voto su Rousseau per il governo ...... innesca una tensione altissima tra Grillo e Davide, sebbene dall'Associazione Rousseau ... Da lì gira il video con cuiil voto su Rousseau. Chiedendo "pazienza" ma, volutamente, senza ...In questo momento l'uso della piattaforma Rousseau resta 'congelato' a causa dei mancati versamenti dei parlamentari: la cifra richiesta dall'Associazione di Davide Casaleggio si aggira intorno ai ...Alla fine sarà forse il black out a dare il colpo di grazia alle speranze dei 5 stelle? Quell’interruzione che renderà inservibile i dati del proprio sistema, né più né meno come avviene ogni qual vol ...