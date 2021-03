Cagliari, le verità di Godin: “Addio all’Inter? Ecco di chi è stata la colpa se ho lasciato i nerazzurri” (Di mercoledì 31 marzo 2021) Diego Godin ritorna sul suo Addio all'Inter.Il difensore uruguaiano al termine della scorsa stagione ha lasciato il club nerazzurro per trasferirsi al Cagliari, il suo Addio al club milanese però fu forzato da una decisione presa da mister Antonio Conte. Le dichiarazioni dell'ex Atletico Madrid nel corso dell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'."L'Addio all'Inter? Chiedete a Conte, Marotta e Ausilio. Io avevo fatto un contratto di 3 anni, è stata una scelta del tecnico. Ci è mancato solo vincere. Siamo arrivati secondi in campionato e abbiamo fatto una finale di Europa League, eravamo a un passo da una stagione storica". Leggi su mediagol (Di mercoledì 31 marzo 2021) Diegoritorna sul suoall'Inter.Il difensore uruguaiano al termine della scorsa stagione hail club nerazzurro per trasferirsi al, il suoal club milanese però fu forzato da una decisione presa da mister Antonio Conte. Le dichiarazioni dell'ex Atletico Madrid nel corso dell'intervista rilasciata a 'La Gazzetta dello Sport'."L'all'Inter? Chiedete a Conte, Marotta e Ausilio. Io avevo fatto un contratto di 3 anni, èuna scelta del tecnico. Ci è mancato solo vincere. Siamo arrivati secondi in campionato e abbiamo fatto una finale di Europa League, eravamo a un passo da una stagione storica".

