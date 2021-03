Assegno unico figli ora è legge: ecco i tratti salienti e meccanismo (Di mercoledì 31 marzo 2021) L‘Assegno unico figli sarà operativo a tutti gli effetti, giacchè è recentemente arrivato l’ok anche del Senato. Infatti, a Palazzo Madama si è registrata – nella giornata di ieri – l’approvazione in via definitiva del disegno di legge delega che di fatto lo introduce. Un lungo iter è stato necessario per arrivare all’ufficializzazione del beneficio, se consideriamo che l’ok della Camera risale al 21 luglio 2020. 227 sì, nessun no e 4 astenuti in Senato: può definirsi un’approvazione praticamente all’unanimità. Il provvedimento in oggetto rientra nel cosiddetto Family Act e produrrà i suoi effetti a partire dal prossimo luglio. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta. Se ti interessa saperne di più sulla stretta ai viaggi all’estero, con due tamponi e quarantena 5 giorni, clicca ... Leggi su termometropolitico (Di mercoledì 31 marzo 2021) L‘sarà operativo a tutti gli effetti, giacchè è recentemente arrivato l’ok anche del Senato. Infatti, a Palazzo Madama si è registrata – nella giornata di ieri – l’approvazione in via definitiva del disegno didelega che di fatto lo introduce. Un lungo iter è stato necessario per arrivare all’ufficializzazione del beneficio, se consideriamo che l’ok della Camera risale al 21 luglio 2020. 227 sì, nessun no e 4 astenuti in Senato: può definirsi un’approvazione praticamente all’unanimità. Il provvedimento in oggetto rientra nel cosiddetto Family Act e produrrà i suoi effetti a partire dal prossimo luglio. Vediamo più nel dettaglio di che cosa si tratta. Se ti interessa saperne di più sulla stretta ai viaggi all’estero, con due tamponi e quarantena 5 giorni, clicca ...

