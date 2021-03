Anche per La7 Andrea Scanzi non è più ospite gradito: «Al momento non lo invitiamo» (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non solo la Rai. Anche La7 ha messo Andrea Scanzi in purgatorio dopo la vicenda del vaccino che si è fatto somministrare come “riservista” e “caregiver” dei genitori e sulla quale la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. Secondo quanto riferito da «ambienti di La7», infatti, in questo momento l’azienda avrebbe deciso di non invitarlo nelle proprie trasmissioni. Scanzi non è più ospite gradito a La7 In base a degli accordi con l’azienda, Scanzi partecipava alle trasmissioni come ospite retribuito, dunque, stando alle fonti citate dall’agenzia di stampa Adnkronos, non vi sarebbe alcun contratto da sospendere. Resta il fatto che al momento Scanzi non è più ospite ... Leggi su secoloditalia (Di mercoledì 31 marzo 2021) Non solo la Rai.La7 ha messoin purgatorio dopo la vicenda del vaccino che si è fatto somministrare come “riservista” e “caregiver” dei genitori e sulla quale la Procura di Arezzo ha aperto un fascicolo. Secondo quanto riferito da «ambienti di La7», infatti, in questol’azienda avrebbe deciso di non invitarlo nelle proprie trasmissioni.non è piùa La7 In base a degli accordi con l’azienda,partecipava alle trasmissioni comeretribuito, dunque, stando alle fonti citate dall’agenzia di stampa Adnkronos, non vi sarebbe alcun contratto da sospendere. Resta il fatto che alnon è più...

