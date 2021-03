Vincent Van Gogh, tra genio e sregolatezza (Di martedì 30 marzo 2021) Vincent Van Gogh, nasce il 30 marzo del 1853. Una delle personalità più complesse nel panorama artistico. Le sue celebri opere pittoriche, sono spesso associate a momenti di irrequietezza e stati d’animo contrastanti. E forse proprio nel tormento e nelle sregolatezza, risiede in geniale talento, che il celebre pittore, mostra fin dalle prime pennellate. Spesso per lui la tela bianca, ha rappresentato uno spazio, su cui esprimere i propri sentimenti. Un flusso di coscienza che trova una pace momentanea solo tra tavolozza, colori e pennelli. Ancora oggi le opere di Vincent Van Gogh, sono uno dei pilastri dell’arte mondiale. Nato in una famiglia protestante, Vincent Van Gogh inizia la carriera di predicatore. Ma il destino che lo attende, è ben diverso. Infatti dopo ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021)Van, nasce il 30 marzo del 1853. Una delle personalità più complesse nel panorama artistico. Le sue celebri opere pittoriche, sono spesso associate a momenti di irrequietezza e stati d’animo contrastanti. E forse proprio nel tormento e nelle, risiede in geniale talento, che il celebre pittore, mostra fin dalle prime pennellate. Spesso per lui la tela bianca, ha rappresentato uno spazio, su cui esprimere i propri sentimenti. Un flusso di coscienza che trova una pace momentanea solo tra tavolozza, colori e pennelli. Ancora oggi le opere diVan, sono uno dei pilastri dell’arte mondiale. Nato in una famiglia protestante,Vaninizia la carriera di predicatore. Ma il destino che lo attende, è ben diverso. Infatti dopo ...

