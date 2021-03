Ultime Notizie Roma del 30-03-2021 ore 13:10 (Di martedì 30 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio arresti a Trapani per un’inchiesta sui dati alterati trasmessi all’istituto superiore di sanità riguardo al numero di positivi e tamponi dalle strutture sanitarie della Regione indagato anche l’assessore regionale alla sanità razza a cui sono stati sequestrati i telefoni in una conversazione intercettata con una dirigente della regione ha raccomandato di spalmare i dati sui morti per covid in Sicilia ambedue sono indagati per falso secondo il Gip si trattava di un disegno politico scellerato per evitare che l’isola finisca in zona rossa l’inchiesta è nata dalla scoperta che in un laboratorio di Alcamo erano stati forniti i dati falsati su decine di tamponi il governatore Musumeci si dice sorpreso dalla notizia che conferma la ceretta il sindaco di Palermo Orlando annuncia che il ... Leggi su romadailynews (Di martedì 30 marzo 2021)dailynews radiogiornale Buon pomeriggio dalla redazione da Francesco Vitale in studio arresti a Trapani per un’inchiesta sui dati alterati trasmessi all’istituto superiore di sanità riguardo al numero di positivi e tamponi dalle strutture sanitarie della Regione indagato anche l’assessore regionale alla sanità razza a cui sono stati sequestrati i telefoni in una conversazione intercettata con una dirigente della regione ha raccomandato di spalmare i dati sui morti per covid in Sicilia ambedue sono indagati per falso secondo il Gip si trattava di un disegno politico scellerato per evitare che l’isola finisca in zona rossa l’inchiesta è nata dalla scoperta che in un laboratorio di Alcamo erano stati forniti i dati falsati su decine di tamponi il governatore Musumeci si dice sorpreso dalla notizia che conferma la ceretta il sindaco di Palermo Orlando annuncia che il ...

Ultime Notizie dalla rete : Ultime Notizie Covid, 333 nuovi tamponi positivi nella nostra regione Numeri sempre importanti per quanto riguarda i nuovi contagi da Covid. Il Servizio Sanità della Regione Marche ha comunicato che nelle ultime 24 ore sono stati testati 5334 tamponi: 3120 nel percorso nuove diagnosi (di cui 1321 nello screening con percorso Antigenico) e 2214 nel percorso guariti (con un rapporto positivi/testati pari ...

Port'Alba, vittima dell'incuria. L'annuncio: 'Presto sarà riqualificata' Camminando per la città di Napoli non si può fare a meno di visitare l'imponente porta d'accesso al centro storico e la sua strada dei libri. La storia di Port'Alba è originata da una necessità ...

Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid Corriere della Sera Turismo in camper, no prenotazioni, ma rispetto protocolli Nel 2020 sono stati oltre un milione i turisti che hanno scelto il camper per viaggiare in Italia, almeno un terzo provenienti dall'estero; le immatricolazioni sono cresciute, a giugno, del 50% rispet ...

Cane Striscia la Notizia 2021: nome, razza, storia e notizie Come di consueto arriva un pelosetto nel tg satirico di Canale 5. Sul web si sceglie il nome per la tv e i telespettatori sono chiamati a decidere tra Astra, Michelle o Virginia. Nella realtà il cane ...

