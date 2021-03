Udinese | Ouwejan | «Serie A competitiva Vogliamo stare tra le prime dieci»

Leggi su calcionews24

Thomas, esterno dell', ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni sul ritorno in campo Thomas, esterno dell', ha parlato ai microfoni del canale ufficiale del club. Le sue dichiarazioni. «Non mi piace dover recuperare dagli infortuni, ma ora sono felice di essere ritornato dopo tre settimane di fisioterapia per il problema al piede. Sento di essere migliorato in questa mia prima esperienza nel campionato italiano. Mi sto allenando molto. Quella con l'Atalanta sarà una partita difficile, contro una squadra forte. Dobbiamo fare del nostro meglio. LaA è un grande campionato e spero che l'possa concludere il campionato tra le».