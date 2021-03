Tsunami licenziamenti | si salva solo chi è formato

Advertising

Quotidiano.net

Tra giugno e ottobre il blocco deiverrà meno: quanti degli attuali cassintegrati rischiano di andare a casa? "Gli effetti del blocco deiprolungato per oltre un anno saranno dolorosi " avvisa Maurizio Del Conte, giurista ed economista del lavoro della Bocconi, ex presidente e 'inventore' dell'Anpal ". La cassa ...Guanzate (Como) - Sarà in grado la seta di sopravvivere alloCovid? Se lo chiedono gl i industriali tessili comasch i costretti, dopo anni di relativa ...moratoria sul blocco deiDel Conte (Bocconi): "Il mercato del lavoro ne uscirà rivoluzionato. Ci saranno opportunità, ma non per tutti" ...C’è chi parla di un milione di posti di lavoro a rischio, con la fine del blocco generalizzato dei licenziamenti economici, dal 1° luglio. Chi è più prudente, dimezza la stima. E ancora chi non fa pre ...