Trasporto eccezionale sull' A14 | chiusa di notte in entrata per 5 ore la stazione di Fano Ecco quando

Advertising

Elisamazzetto : RT @mattinodipadova: IL VIDEO / E' arrivato di notte con un trasporto eccezionale e dopo poche ore è stato scaricato dal camion. Si tratta… - mattinodipadova : IL VIDEO / E' arrivato di notte con un trasporto eccezionale e dopo poche ore è stato scaricato dal camion. Si trat… - mattinodipadova : TRASPORTO PUBBLICO / E' arrivato di notte con un trasporto eccezionale, quindi le procedure per scaricarlo e metter… - CCISS_Ministero : A14 Bologna-Ancona rampa di accesso chiusa causa trasporto eccezionale a A14 Allacciamento Fano - Raccordo Per Fos… - CCISS_Ministero : A26 Genova-Gravellona Toce fine tratto chiuso causa trasporto eccezionale tra Allacciamento A10 Genova-Ventimiglia… -

Ultime Notizie dalla rete : Trasporto eccezionale

corriereadriatico.it

FANO - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna - Taranto, per consentire il transito di un, dalle ore 23 di martedì 30 marzo alle 4 di mercoledì 31 marzo, sarà chiusa la stazione di Fano, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bologna e in direzione di Ancona/...... aldi materiali sanitari, dei vaccini per le località più distanti e per le isole, alla ... il ministro della Difesa Lorenzo Guerini ha elogiato l'Arma azzurra 'per l'prova di ...FANO - Promemoria per gli automobilisti: sull'autostrada A14 Bologna-Taranto, per consentire il transito di un trasporto eccezionale, dalle ore 23 di martedì 30 marzo alle 4 di mercoledì 31 marzo, ...La segnalazione all'Autorità giudiziaria della morte in seguito a una trombosi di Cinzia Pennino, professoressa 46enne di Scienze all'istituto Don Bosco Ranchobile a ...