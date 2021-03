The Falcon and The Winter Soldier: Fabio Rovazzi intervista i protagonisti (VIDEO) (Di martedì 30 marzo 2021) Fabio Rovazzi intervista i protagonisti di The Falcon and The Winter Soldier, Anthony Mackie e Sebastian Stan, sul canale ufficiale Marvel Italy. Dopo l'arrivo su Disney+ dei primi due episodi della serie originale Marvel Studios The Falcon and The Winter Soldier, lo scorso venerdì 26 marzo Fabio Rovazzi ha intervistato sul suo canale ufficiale Twitch, che conta più di 156.000 follower, i due celebri protagonisti Anthony Mackie e Sebastian Stan. L'intervista, che è entrata direttamente in tendenza su Twitter generando numerose conversazioni sull'argomento, è ora disponibile anche sul canale ufficiale Marvel Italy. The ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021)di Theand The, Anthony Mackie e Sebastian Stan, sul canale ufficiale Marvel Italy. Dopo l'arrivo su Disney+ dei primi due episodi della serie originale Marvel Studios Theand The, lo scorso venerdì 26 marzohato sul suo canale ufficiale Twitch, che conta più di 156.000 follower, i due celebriAnthony Mackie e Sebastian Stan. L', che è entrata direttamente in tendenza su Twitter generando numerose conversazioni sull'argomento, è ora disponibile anche sul canale ufficiale Marvel Italy. The ...

