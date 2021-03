Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiaggia dai 6 anni in su. Da indossare pure se c'è il distanziamento (Di martedì 30 marzo 2021) Ma ora in Spagna il testo finale della legge sulla 'nuova normalità' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale obbliga a indossare la mascherina sempre, al chiuso come all'aperto, indipendentemente dal ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) Ma ora inil testo finale della legge sulla 'nuova normalità' pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale obbliga alasempre, al chiuso come all'aperto, indipendentemente dal ...

Advertising

fattoquotidiano : Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiaggia dai 6 anni in su. Da indossare anche se c’è distanziamento - Adnkronos : #Covid, in #Spagna obbligo #mascherina anche in spiaggia. - giangoSGV : RT @GonnelliLuca: Apripista @giangosgv Obbligo mascherina ovunque (spiaggia compresa) anche per chi è vaccinato: la Spagna fa da ap… - Teresat73540673 : E che non mi dicano, che in Spagna portano le mascherine, mia cugina a Ibiza, mi ha mandato un video,tantissimi sen… - ErmannoKilgore : RT @fattoquotidiano: Spagna, mascherina obbligatoria anche in spiaggia dai 6 anni in su. Da indossare anche se c’è distanziamento https://t… -