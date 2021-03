Spaccio di cocaina, blitz della polizia in centro a Venezia (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Vasta operazione antidroga della polizia di Stato di Venezia nel cuore della città lagunare. Le indagini, condotte dagli agenti della Squadra mobile e dirette dalla procura distrettuale antimafia di Venezia, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un gruppo organizzato che gestiva il traffico e lo Spaccio di cocaina destinata al centro storico della città. Nell'operazione sono impiegati oltre 100 poliziotti appartenenti alle Squadre mobili del distretto Veneto coordinate dal Servizio centrale operativo del Dipartimento della pubblica sicurezza. I dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma nella questura di ... Leggi su agi (Di martedì 30 marzo 2021) AGI - Vasta operazione antidrogadi Stato dinel cuorecittà lagunare. Le indagini, condotte dagli agentiSquadra mobile e dirette dalla procura distrettuale antimafia di, hanno permesso di acquisire gravi indizi di colpevolezza nei confronti di un gruppo organizzato che gestiva il traffico e lodidestinata alstoricocittà. Nell'operazione sono impiegati oltre 100 poliziotti appartenenti alle Squadre mobili del distretto Veneto coordinate dal Servizio centrale operativo del Dipartimentopubblica sicurezza. I dettagli verranno resi noti nel corso di una conferenza stampa in programma nella questura di ...

