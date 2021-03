San Giovanni Climaco, autore dell’opera la “Scala della divina scesa” (Di martedì 30 marzo 2021) San Giovanni Climaco noto anche come Giovanni della Scala, o ancora come Giovanni Scolastico, è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. In greco,” Climaco” significa “quello della Scala“. Il giorno della sua ricorrenza cade il 30 marzo per tutte le Chiese da cui è venerato. Non ci sono notizie certe in merito alla sua data di nascita e di morte. Alcune tra le tesi più sostenute da studiosi e teologi però collocano la sua esistenza tra il 575 e il 650 circa. Giovanni ebbe probabilmente una buona formazione intellettuale, da cui gli derivò il soprannome “Scolastico“. Alcune tradizioni raccontano che Giovanni già dall’età di 16 anni si ritirò nel ... Leggi su metropolitanmagazine (Di martedì 30 marzo 2021) Sannoto anche come, o ancora comeScolastico, è venerato come santo sia dalla Chiesa cattolica che da quella ortodossa. In greco,”” significa “quello“. Il giornosua ricorrenza cade il 30 marzo per tutte le Chiese da cui è venerato. Non ci sono notizie certe in merito alla sua data di nascita e di morte. Alcune tra le tesi più sostenute da studiosi e teologi però collocano la sua esistenza tra il 575 e il 650 circa.ebbe probabilmente una buona formazione intellettuale, da cui gli derivò il soprannome “Scolastico“. Alcune tradizioni raccontano chegià dall’età di 16 anni si ritirò nel ...

