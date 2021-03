Pokémon e Yu-Gi-Oh!: a Tokyo un uomo si cala giù da un edificio per rubare carte collezionabili (Di martedì 30 marzo 2021) Non è Lupin il ladro che ha tentato di irrompere in un edificio calandosi dal tetto per rubare le carte da gioco Pokémon e Yu-Gi-Oh! in quel di Tokyo, ma la creatività non gli è certo mancata. Il miglior modo per entrare in possesso di rare carte collezionabili di Pokémon e Yu-Gi-Oh!? Non certo calarsi giù da un edificio, e svaligiare il negozio dopo aver fatto irruzione frantumando la vetrina. Eppure è esattamente ciò che è successo a Tokyo qualche giorno fa. Nel distretto di Ikebukuro, alle 5 del mattino dello scorso 23 marzo, Kensuke Nakanishi ha deciso di mettere a frutto le sue abilità atletiche e ciò che ha imparato grazie alle sue attività extra-curriculari a scuola per ... Leggi su movieplayer (Di martedì 30 marzo 2021) Non è Lupin il ladro che ha tentato di irrompere in unndosi dal tetto perleda giocoe Yu-Gi-Oh! in quel di, ma la creatività non gli è certo mancata. Il miglior modo per entrare in possesso di raredie Yu-Gi-Oh!? Non certorsi giù da un, e svaligiare il negozio dopo aver fatto irruzione frantumando la vetrina. Eppure è esattamente ciò che è successo aqualche giorno fa. Nel distretto di Ikebukuro, alle 5 del mattino dello scorso 23 marzo, Kensuke Nakanishi ha deciso di mettere a frutto le sue abilità atletiche e ciò che ha imparato grazie alle sue attività extra-curriculari a scuola per ...

