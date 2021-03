Pd, in corso incontro Letta-Meloni (Di martedì 30 marzo 2021) E’ in corso un incontro tra il segretario del Pd Enrico Letta e la leader di Fdi Giorgia Meloni. Il faccia a faccia si tiene a Montecitorio e rientra nell’ambito del confronto con i partiti che Letta ha chiesto e avviato da quando è giunto al vertice del Nazareno. A quanto si apprende, la leader di Fdi ha ricevuto il segretario del Partito democratico negli uffici di Fratelli d’Italia a Montecitorio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine. Leggi su sbircialanotizia (Di martedì 30 marzo 2021) E’ inuntra il segretario del Pd Enricoe la leader di Fdi Giorgia. Il faccia a faccia si tiene a Montecitorio e rientra nell’ambito del confronto con i partiti cheha chiesto e avviato da quando è giunto al vertice del Nazareno. A quanto si apprende, la leader di Fdi ha ricevuto il segretario del Partito democratico negli uffici di Fratelli d’Italia a Montecitorio. L'articolo proviene da Sbircia la Notizia Magazine.

