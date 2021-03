Pattinaggio artistico: l’Italia qualificata al World Team Trophy 2021. Ma della rassegna si sa ancora poco (Di martedì 30 marzo 2021) L‘Italia del Pattinaggio di figura tra i sei Paesi migliori del mondo. Gli azzurri saranno infatti della partita per la seconda edizione consecutiva ai World Team Trophy 2021, gara biennale a squadre che si svolgerà a Osaka, in Giappone, dal 15 al 18 aprile. Nonostante non sia circolato alcun comunicato tra i canali ufficiali la notizia è stata svelta da Matteo Rizzo in occasione di una diretta Instagram condivisa con Nicole della Monica e Matteo Guarise trasmessa nella giornata di domenica 28 marzo. Le altre squadre coinvolte, che hanno staccato il pass grazie al rendimento nell’ultima edizione regolare del Grand Prix 2019-2020 e per i risultati dei Mondiali di Stoccolma, sono Russia (che in Svezia ha conquistato 3 ori su quattro), Stati Uniti, Canada, Francia (che ha ... Leggi su oasport (Di martedì 30 marzo 2021) L‘Italia deldi figura tra i sei Paesi migliori del mondo. Gli azzurri saranno infattipartita per la seconda edizione consecutiva ai, gara biennale a squadre che si svolgerà a Osaka, in Giappone, dal 15 al 18 aprile. Nonostante non sia circolato alcun comunicato tra i canali ufficiali la notizia è stata svelta da Matteo Rizzo in occasione di una diretta Instagram condivisa con NicoleMonica e Matteo Guarise trasmessa nella giornata di domenica 28 marzo. Le altre squadre coinvolte, che hanno staccato il pass grazie al rendimento nell’ultima edizione regolare del Grand Prix 2019-2020 e per i risultati dei Mondiali di Stoccolma, sono Russia (che in Svezia ha conquistato 3 ori su quattro), Stati Uniti, Canada, Francia (che ha ...

