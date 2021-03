Paolo Virzì | il regista di “Tutta la vita davanti” e marito di Micaela Ramazzotti

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 30 marzo 2021)notolivornese è ildi. L’attrice stasera sarà protagonista insieme a Fabio De Luigi di “Ti Presento Sofia” film in onda su Canale 5 a partire dalle 21:40. La coppia è convolata a nozze nel 2009 e dalla loro unione è nato Jacopo l’anno successivo seguito da Anna (2013). Nato nel 1964,cresce nella provincia toscana per poi trasferirsi nella capitale dove frequenta il corso di sceneggiatura del Centro Sperimentale Di Cinematografia. Consegue il diploma nel 1987 ed inizia a collaborare con Giuliano Montaldo e Gabriele Salvores per le sceneggiature di “Tempo Di Uccidere” e “Turne”. La prima pellicola dietro la macchina da presa è “La Bella” del 1994 che vede protagonisti Sabrina Ferilli e Massimo ...