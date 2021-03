Giulia Salemi torna in tv come conduttrice: scelto il nuovo programma (Di martedì 30 marzo 2021) Giulia Salemi è pronta a tornare in tv come conduttrice dopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5: scelto il nuovo programma, è una novità Il Grande Fratello Vip 5 è durato sei mesi ma in realtà non è ancora finito. O meglio, non per alcuni dei suoi protagonisti che ormai fanno tappa fissa in tv L'articolo proviene da Inews.it. Leggi su inews24 (Di martedì 30 marzo 2021)è pronta are in tvdopo l’esperienza al Grande Fratello Vip 5:il, è una novità Il Grande Fratello Vip 5 è durato sei mesi ma in realtà non è ancora finito. O meglio, non per alcuni dei suoi protagonisti che ormai fanno tappa fissa in tv L'articolo proviene da Inews.it.

Advertising

rtl1025 : ??Poco fa @pierpaolopretel è stato nostro ospite in #Protagonisti ?? Curiosi di sapere cosa ci ha raccontato?… - mvvdy1 : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi conduce un nuovo programma e spiega di cosa si tratta - Rita72139936 : RT @vallisrose: Si é detto di lei che una volta finito il GF si sarebbe parlato solo della sua storia. Hanno sempre cercato di oscurare le… - SaraSaraomhgj : RT @BITCHYFit: Giulia Salemi conduce un nuovo programma e spiega di cosa si tratta - TuttiMutiiii : @Liizard4 Ma infatti non comprendo. Abbiamo mandato in tendenza salotto salemi, abbiamo ampiamente commentato la do… -