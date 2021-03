Giulia Pauselli gaffe per la ballerina di Amici: “Rosa e Martina due pizzettare” (Di martedì 30 marzo 2021) Giulia Pauselli, la ballerina professionista della scuola di Amici, ha suo malgrado commesso una gaffe dalle dimensioni epiche. Giulia ha erroneamente fatto partire un retweet dai toni decisamente poco carini nei riguardi di Rosa Di Grazia e Martina Miliddi. La ballerina ha prontamente spiegato al popolo del web che si è trattato di un errore, ma la notizia ha fatto il giro della rete. Amici, Giulia Pauselli e la presunta caduta di stile Giulia Pauselli è stata un’ allieva della scuola di Amici, poi la sua bravura l’ha fatta accedere di diritto nel gruppo dei professionisti ed oggi si esibisce nel programma da ... Leggi su solonotizie24 (Di martedì 30 marzo 2021), laprofessionista della scuola di, ha suo malgrado commesso unadalle dimensioni epiche.ha erroneamente fatto partire un retweet dai toni decisamente poco carini nei riguardi diDi Grazia eMiliddi. Laha prontamente spiegato al popolo del web che si è trattato di un errore, ma la notizia ha fatto il giro della rete.e la presunta caduta di stileè stata un’ allieva della scuola di, poi la sua bravura l’ha fatta accedere di diritto nel gruppo dei professionisti ed oggi si esibisce nel programma da ...

Advertising

P1Bliss : RT @bringmepizzas: Ma se questo guanto di sfida fosse stato vero, chi l’avrebbe dimostrato in puntata? Simone? Giulia Pauselli really said… - __ohmys : RT @francescaaronex: Giulia Pauselli io ti amavo, ma ora ti amo ancora di più??#amici20 - dailynews_24 : Amici, Giulia Pauselli condivide un tweet che riporta: ”Rosa e Martina pizzettare”, poi si scusa… - delena_edser : RT @Schizzataa: Sto morendo per questo ritweet di Giulia Pauselli ?? #Amici20 - xineedharryx : RT @bringmepizzas: Ma se questo guanto di sfida fosse stato vero, chi l’avrebbe dimostrato in puntata? Simone? Giulia Pauselli really said… -