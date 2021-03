Gerry Scotti | ecco i motivi perchè non sposa la compagna Gabriella

Leggi su formatonews

(Di martedì 30 marzo 2021), uno dei conduttori più amati della televisione italiana, torna a parlare della sua vita privata, e sopratutto dei, per cui non ha ancorato, la, con cui convive ormai da tanti anni.Durante un’intervista, al settimanale ‘Intimità’, il conduttore, ripercorre tutte le tappe, che lo hanno portato ad incontrarePerino, e ad innamorarsene. In realtà, i due avevano già avuto modo di frequentarsi da giovanissimi, ma come spiegato dallo stesso, la cosa era naufragata, proprio per volontà del conduttore., incontra poi la donna, che diventerà sua moglie e dalla quale avrà un figlio, ...