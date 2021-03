Cutrone | “Possiamo arrivare lontano Orgoglioso di essere il capitano di questo gruppo”

Advertising

giemmeenne : @PaPaganini @renzo_caleffi @PTeruzzi Scusa Paolo ma se il ragazzo maturando ha faticato a fare presenze con Wolverh… - AlessandroPaoli : RT @TuttoNazionali: ???? 2??1?? | ?? #Cutrone : «Possiamo fare bene. #Spagna ???? ? Partita importantissima» #TuttoNazionali #Italia #ItaliaU21… - TuttoNazionali : ???? 2??1?? | ?? #Cutrone : «Possiamo fare bene. #Spagna ???? ? Partita importantissima» #TuttoNazionali #Italia… -

Ultime Notizie dalla rete : Cutrone Possiamo

alfredopedulla.com

... nonnon notare che sono tanti (e di gran peso) gli assenti che ci contano nella selezione ... sarà uno tra Raspadori e Colombo e far compagnia all'ex Milan. LE SCELTE DI ACIMOVIC ......state giuste e non legiustificare. Ma non siamo mai stati cattivi e questa situazione inizia a pesare in termini di giudizio arbitrale". Domani a Maribor sarà la serata di Patrick. "...Patrick Cutrone, attaccante dell'Italia Under 21, ha parlato ai microfoni di Rai Sport al termine del match contro la Slovenia ...Serata quasi perfetta per l'Italia Under 21 di Nicolato: successo netto contro la Slovenia ma ennesimo, inutile, cartellino rosso rimediato dagli azzurrini ...