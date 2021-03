Croazia-Malta stasera in tv: data, orario e streaming Qualificazioni Mondiali 2022 (Di martedì 30 marzo 2021) C’è grande attesa per il fischio d’inizio di Croazia-Malta, match della fase a gironi di Qualificazioni ai Mondiali del 2022 in Qatar. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 30 marzo con Modric e compagni in campo con l’obiettivo dei sei punti in classifica: sconfitta all’esordio contro la Slovenia e vittoria contro Cipro nel turno successivo. Ora la Croazia non vuole più sbagliare e da favorita vuole una comoda vittoria contro gli isolani. La partita non sarà trasmessa in tv o streaming in Italia mentre Sportface.it vi offrirà una cronaca a fine match. SportFace. Leggi su sportface (Di martedì 30 marzo 2021) C’è grande attesa per il fischio d’inizio di, match della fase a gironi diaidelin Qatar. Fischio d’inizio alle 20:45 di martedì 30 marzo con Modric e compagni in campo con l’obiettivo dei sei punti in classifica: sconfitta all’esordio contro la Slovenia e vittoria contro Cipro nel turno successivo. Ora lanon vuole più sbagliare e da favorita vuole una comoda vittoria contro gli isolani. La partita non sarà trasmessa in tv oin Italia mentre Sportface.it vi offrirà una cronaca a fine match. SportFace.

