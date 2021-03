Covid, Figliuolo: 'Anche biologi e ostetriche tra i vaccinatori' (Di martedì 30 marzo 2021) Tra chi somministra i vaccini anti - Covid potrebbero presto arrivare Anche biologi, ostetriche e tecnici di laboratorio. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza Covid, Francesco Paolo ... Leggi su tgcom24.mediaset (Di martedì 30 marzo 2021) Tra chi somministra i vaccini anti -potrebbero presto arrivaree tecnici di laboratorio. Lo ha detto il commissario straordinario all'emergenza, Francesco Paolo ...

Advertising

Agenzia_Ansa : DIRETTA | Superati i 3 milioni di vaccinati con la seconda dose. L'audizione in Parlamento del commissario per l'e… - fattoquotidiano : Vaccini Covid, l’audizione del commissario Figliuolo al Senato: segui la diretta tv - SkyTG24 : Covid, ordinanza Figliuolo: vaccino anche ai domiciliati nelle Regioni - BreakingItalyNe : RT @MediasetTgcom24: Covid, Figliuolo: 'Anche biologi e ostetriche tra i vaccinatori' #vaccini - GerriLiu5 : RT @Agenzia_Ansa: DIRETTA | Superati i 3 milioni di vaccinati con la seconda dose. L'audizione in Parlamento del commissario per l'emergen… -