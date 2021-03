Concorsi Pubblici 2021 | via libera dal Cts | le novità del Decreto Covid

Leggi su leggioggi

(Di martedì 30 marzo 2021) Raggiunta l’intesa con il Comitato Tecnico Scientifico per sbloccare i, il cui svolgimento è stato rallentato dal-19. “Abbiamo trovato la strada, il percorso per fare tutti ie farli magari anche meglio del passato, basta aicon carta e penna” ha detto il Ministro per la Pubblica Amministrazione, Renato Brunetta, durante la presentazione della Relazione 2020 del CNEL sulla qualità dei servizi statali a livello locale e nazionale. Domani (31 marzo)nelverrà ufficializzata questa scelta, frutto di un lungo confronto con il Cts per “ridare la speranza a decine di migliaia, se non centinaia di migliaia, di giovani che attraverso un concorso possono entrare nella Pa (comuni, province, regioni, ...