Bitcoin: PayPal annuncia il lancio dei servizi a pagamento in criptovalute (Di martedì 30 marzo 2021) Il colosso Usa dei servizi a pagamento digitali PayPal è entrato nel mercato delle criptovalute , annunciando che i suoi clienti saranno in grado di acquistare e vendere Bitcoin e altre valute virtuali...

