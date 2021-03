Assegno unico per i figli, via libera del Senato quasi all’unanimità: 227 sì e 4 astenuti. Ora servono i decreti attuativi (Di martedì 30 marzo 2021) L’aula del Senato ha dato il via libero definitivo al disegno di legge delega sull’Assegno unico per i figli. L’ok è stato quasi unanime con 227 sì, nessun no e 4 astenuti, come avvenuto alla Camera dove lo scorso luglio i voti a favore erano stati 452 con un solo astenuto. “Il primo passo di una riforma storica”, ha detto la ministra della Famiglia Elena Bonetti (Iv), parlando di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza. Confermo a nome del governo l’impegno di dare seguito alla delega attuando l’Assegno entro il termine del primo di luglio come previsto”. Nei prossimi tre mesi, dunque, andranno scritti e varati i decreti attuativi. “Finalmente anche l’Italia avrà una misura semplice, ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di martedì 30 marzo 2021) L’aula delha dato il via libero definitivo al disegno di legge delega sull’per i. L’ok è statounanime con 227 sì, nessun no e 4, come avvenuto alla Camera dove lo scorso luglio i voti a favore erano stati 452 con un solo astenuto. “Il primo passo di una riforma storica”, ha detto la ministra della Famiglia Elena Bonetti (Iv), parlando di “un provvedimento importante perché inizia un tempo nuovo, del futuro, della ripartenza. Confermo a nome del governo l’impegno di dare seguito alla delega attuando l’entro il termine del primo di luglio come previsto”. Nei prossimi tre mesi, dunque, andranno scritti e varati i. “Finalmente anche l’Italia avrà una misura semplice, ...

