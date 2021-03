Aspi: Tomasi, utenti riceveranno cashback per disagi (Di martedì 30 marzo 2021) "Replicheremo all'Antitrust" circa la multa da 5 milioni subita. Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto Tomasi, in audizione alla Camera. "Dall'evento del Morandi ad ... Leggi su lagazzettadelmezzogiorno (Di martedì 30 marzo 2021) "Replicheremo all'Antitrust" circa la multa da 5 milioni subita. Lo ha detto l'amministratore delegato di Autostrade per l'Italia, Roberto, in audizione alla Camera. "Dall'evento del Morandi ad ...

Advertising

Italia_Notizie : Aspi: Tomasi, utenti riceveranno cashback per disagi - fisco24_info : Aspi: Tomasi, utenti riceveranno cashback per disagi: Da evento Morandi applicato 77 milioni di esenzioni - giornaleradiofm : Aspi: Tomasi, utenti riceveranno cashback per disagi: (ANSA) - ROMA, 30 MAR - 'Replicheremo all'Antitrust' circa la… - iconanews : Aspi: Tomasi, utenti riceveranno cashback per disagi -