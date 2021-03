1 minuto in Borsa 30 marzo 2021 (Di martedì 30 marzo 2021) (TeleBorsa) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility (+2,43%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore telecomunicazioni (-4,77%). Lieve peggioramento dello spread, che sale a +97 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione su base mensile, pari a 0,5%.Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 0,7%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Fiducia consumatori dagli Stati Uniti. Attesa una partenza stabile per la Borsa di New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 ... Leggi su quifinanza (Di martedì 30 marzo 2021) (Tele) – Si muovono in territorio positivo i principali mercati di Eurolandia. Sulla stessa scia rialzista il FTSE MIB. Risultato positivo a Piazza Affari per il settore utility (+2,43%). Nel listino, troviamo tra i più venduti il settore telecomunicazioni (-4,77%). Lieve peggioramento dello spread, che sale a +97 punti, con il rendimento del BTP a 10 anni pari allo 0,71%. Tra gli appuntamenti macroeconomici rilevanti, in Italia annunciati i Prezzi alla Produzione su base mensile, pari a 0,5%.Su base annuale, lo stesso dato si attesta su 0,7%. Questo pomeriggio saranno diffusi il dato sui Prezzi al Consumo dalla Germania, e il dato sulla Fiducia consumatori dagli Stati Uniti. Attesa una partenza stabile per ladi New York. In particolare, il future sull’S&P 500 è positivo, in sintonia con il future sul Nasdaq 100 che tratta a 12.876 ...

Energia: Descalzi, su mobilita' idrogeno crescera' come elettrico 'L'idrogeno ha alcuni vantaggi perche' il pieno si fa in qualche minuto', ha aggiunto. Che 30 - 03 - 21 10:53:36 (0243)ENE,UTY 5 NNNN

