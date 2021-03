Vaccini agli operatori sanitari, pasticcio sui dati in Campania (Di lunedì 29 marzo 2021) Il cambio di passo impresso dal governo Draghi al Piano nazionale vaccinale passa per il vaglio dei numeri. E subito tra Regione Campania e commissariato all'emergenza scoppia il caos intorno... Leggi su ilmattino (Di lunedì 29 marzo 2021) Il cambio di passo impresso dal governo Draghi al Piano nazionale vaccinale passa per il vo dei numeri. E subito tra Regionee commissariato all'emergenza scoppia il caos intorno...

Advertising

ignaziomarino : Da medico e ricercatore credo fortemente che non si possa dare l’opportunità di accedere ad un corso di laurea in M… - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - fattoquotidiano : Travolto dal caos vaccini in Lombardia, colleziona gaffe. L’ultima: “Somministreremo AstraZeneca anche agli over 80… - infoitinterno : Bonaccini: 'Vaccini agli over 70 a breve' - LivePaola : @IgnazioRocco Facendo i vaccini con comodo, anche agli ultra80enni -