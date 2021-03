Temptation Island 2021: quando inizia, concorrenti, coppie e come partecipare al casting (Di lunedì 29 marzo 2021) Temptation Island, è questo uno dei programmi di successo di Canale 5 che andrà in onda anche quest’estate, nella versione tradizionale. Molto probabilmente, il viaggio nei sentimenti di Temptation Island partirà nel mese di giugno o di luglio. Non ci resta che aspettare e capire quali saranno le 6 coppie che si metteranno alla prova, distanti per 21 giorni prima di rivedersi al falò finale: chi deciderà di intraprendere un nuovo percorso? E a chi invece quest’esperienza servirà per rafforzare la storia d’amore? Tra le varie indiscrezioni e rumor degli ultimi giorni in rete, tra i nomi dei personaggi che potrebbero partecipare ci sono Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Alessio Guidi e la pupa Stephanie Bellarte, Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. Sono solo ... Leggi su ilcorrieredellacitta (Di lunedì 29 marzo 2021), è questo uno dei programmi di successo di Canale 5 che andrà in onda anche quest’estate, nella versione tradizionale. Molto probabilmente, il viaggio nei sentimenti dipartirà nel mese di giugno o di luglio. Non ci resta che aspettare e capire quali saranno le 6che si metteranno alla prova, distanti per 21 giorni prima di rivedersi al falò finale: chi deciderà di intraprendere un nuovo percorso? E a chi invece quest’esperienza servirà per rafforzare la storia d’amore? Tra le varie indiscrezioni e rumor degli ultimi giorni in rete, tra i nomi dei personaggi che potrebberoci sono Rosalinda Cannavò e Andrea Zenga, Alessio Guidi e la pupa Stephanie Bellarte, Paolo Brosio e la sua giovane fidanzata Maria Laura De Vitis. Sono solo ...

