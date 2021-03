Tanti auguri a Terence Hill, l’attore italiano compie 82 anni (Di lunedì 29 marzo 2021) Mario Girotti, in arte Terence Hill, è nato a Venezia il 29 marzo 1939. Famosi i film del sodalizio con Bud Spencer. L’ultimo successo è la serie tv Don Matteo. Terence Hill, volto noto del cinema, festeggia 82 anni. l’attore è nato infatti a Venezia il 29 marzo 1939, all’anagrafe Mario Girotti. Dall’infanzia al debutto nel cinema Nato da madre tedesca, trascorre l’infanzia in Sassonia, a Dresda, dove sopravvive ai tremendi bombardamenti della II Guerra Mondiale. Fin da giovane dimostra attitudini e caratteristiche che poi saranno tipiche anche di alcuni suoi personaggi, in particolare di quelli nati in coppia con l’inseparabile Bud Spencer. L’esordio nel mondo dello spettacolo è precoce e per puro caso: durante un incontro di nuoto (che Mario praticava con continuità), ... Leggi su newsmondo (Di lunedì 29 marzo 2021) Mario Girotti, in arte, è nato a Venezia il 29 marzo 1939. Famosi i film del sodalizio con Bud Spencer. L’ultimo successo è la serie tv Don Matteo., volto noto del cinema, festeggia 82è nato infatti a Venezia il 29 marzo 1939, all’anagrafe Mario Girotti. Dall’infanzia al debutto nel cinema Nato da madre tedesca, trascorre l’infanzia in Sassonia, a Dresda, dove sopravvive ai tremendi bombardamenti della II Guerra Mondiale. Fin da giovane dimostra attitudini e caratteristiche che poi saranno tipiche anche di alcuni suoi personaggi, in particolare di quelli nati in coppia con l’inseparabile Bud Spencer. L’esordio nel mondo dello spettacolo è precoce e per puro caso: durante un incontro di nuoto (che Mario praticava con continuità), ...

Advertising

acmilan : A derby birthday for Francesca Vitale: many happy returns! ?? Compleanno nel giorno del Derby: tanti auguri a… - _Carabinieri_ : Tanti Auguri dall'Arma dei #Carabinieri all'#AeronauticaMilitare, che oggi celebra il 98° Anniversario della propri… - acmilan : #HBD to Gianluigi Lentini, who turns 52 today ?? Gianluigi Lentini compie 52 anni: tanti auguri! ??… - vhopexcore : @SEOKARTAE tanti auguri!! - AronPiperbono : RT @itzanquellofigo: tanti auguri ciccio ?? -