Pd | Serracchiani capolista e al suo fianco Piero De Luca

(Di lunedì 29 marzo 2021) A ventiquattro ore dall’assemblea dei deputati dem chiamata a eleggere la capogruppo alla Camera, non si spegne il fuoco delle polemiche. Al j’accuse di Marianna Madia, che sabato ha parlato di “cooptazione mascherata” portata avanti da Graziano Delrio, segue oggi l’appello di Walter Verini a Deborae alla stessa Madia perche’ “non facciano accordi di tipo correntizio e, se questi accordi sono gia’ stati stipulati, non li riconoscano o non li applichino”, come spiega il tesoriere Pd contattato dall’AGI. In una nota, infatti, Verini aveva rimarcato che “la competizione” tra due donne non riconducibili ad alcuna corrente precisa “potrebbe essere un contributo importante per provare a marginalizzare, ridimensionare il peso di un correntismo asfissiante ed esasperato”. Ancora piu’ netta e’ la posizione della senatrice Monica Cirinna’: “Se fossi Delrio ...

Ultime Notizie dalla rete : Serracchiani capolista

Corriere della Sera

...del suo esordio alle elezioni direttamente daalla Camera, che avrebbe messo a disposizione del Paese la sua "straordinaria inesperienza". L'una e l'altra, che poi sono Debora......dall'allora segretario Walter Veltroni che la volle a tutti i costi candidata allaalla ... Deborama di preferire "un confronto democratico tra più candidature". La ex presidente ...L’una e l’altra, che poi sono Debora Serracchiani e Marianna Madia, oggi si contendono — in una sfida resa incandescente più dai veleni della vigilia che dal pathos per la posta in gioco — la poltrona ...Tanto rumore per nulla. Nel Pd vanno via i due capigruppo ex renziani e arrivano al loro posto due donne, entrambe ex renziane. Al Senato ieri è stata eletta all’unanimità Simona Malpezzi, lombarda, d ...