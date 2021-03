“Ma quello è Renzi!”: lo stupore della conduttrice Sky al Gp di F1 del Bahrein (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ma è Renzi”: la conduttrice di Sky durante il Gp del Bahrein VIDEO “Ma è Renzi”: è l’esclamazione a metà tra stupore e incredulità della conduttrice Sky nell’anteprima del Gp del Bahrein di Formula 1 quando le telecamere hanno inquadrato l’ex premier mentre dialogava nel paddock con l’ex pilota della Ferrari, Jean Alesi. In molti, sui social, hanno ironizzato sulla presenza del senatore di Italia Viva al Gp del Bahrein, paragonandolo al meme di Bernie Sanders, ovvero l’immagine, divenuta iconica, del senatore del Vermont seduto su una sedia, imbacuccato nella sua giacca a vento e nei suoi guanti fatti di lana e plastica riciclata, che è stata posizionata in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi indirizzo possibile. La presenza di Renzi, però, ha ... Leggi su tpi (Di lunedì 29 marzo 2021) “Ma è Renzi”: ladi Sky durante il Gp delVIDEO “Ma è Renzi”: è l’esclamazione a metà trae incredulitàSky nell’anteprima del Gp deldi Formula 1 quando le telecamere hanno inquadrato l’ex premier mentre dialogava nel paddock con l’ex pilotaFerrari, Jean Alesi. In molti, sui social, hanno ironizzato sulla presenza del senatore di Italia Viva al Gp del, paragonandolo al meme di Bernie Sanders, ovvero l’immagine, divenuta iconica, del senatore del Vermont seduto su una sedia, imbacuccato nella sua giacca a vento e nei suoi guanti fatti di lana e plastica riciclata, che è stata posizionata in qualsiasi parte del mondo e in qualsiasi indirizzo possibile. La presenza di Renzi, però, ha ...

