Inter, oggi visite mediche per Samir Handanovic: sabato col Bologna tocca a lui

visite mediche per Samir Handanovic Negativizzatosi dal Coronavirus, per Samir Handanovic è tempo di visite mediche per ottenere la nuova idoneità sportiva. Una volta ottenuta, il portiere sloveno potrà tornare ad allenarsi sui campi di Appiano Gentile e prepararsi a tornare in porta per la sfida contro il Bologna di sabato sera. "Forse non voleva perdersi neppure una gara nella rincorsa allo scudetto che sogna di festeggiare da così tanti anni. Resta il fatto che Samir Handanovic ha superato il Covid a tempo di record e ieri era già negativo. Considerato che la sua positività era stata accertata con il tampone effettuato dello scorso 17 marzo, ha impiegato appena 11 giorni per ...

