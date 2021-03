Il Paradiso delle Signore | anticipazioni 29 marzo – 2 aprile 2021 | Vittorio affronta Dante

Leggi su davidemaggio

(Di lunedì 29 marzo 2021) Il- Alessandro Tersigni e Luca Bastianello Altro chedì. L’arrivo diRomagnoli (Luca Bastianello) a Milano ha messo in crisi Il, perchè l’uomo nasconde diversi segreti che rischiano di creare grossi problemi alla famiglia Guarnieri. A non fidarsi di lui è stata da subito Adelaide (Vanessa Gravina), che chiederà al cognato Umberto (Roberto Farnesi) di indagare sull’uomo, pur sapendo di correre un rischio; la contessa proverà a tenere all’oscuro dei suoi dubbi(Alessandro Tersigni) ma non ci riuscirà e questi, sospettando – a giusta ragione! – un legame particolare tra sua moglie Marta (Gloria Radulescu) e, lo affronterà di persona. I ...