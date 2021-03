Docenti precari, Floridia: “ (Di lunedì 29 marzo 2021) L’indiscrezione fornita da Il Sole 24 Ore sulla doppia ipotesi di stabilizzazione del precariato ha senz’altro riattivato l’attenzione sul prossimo anno scolastico. Quest’anno, come sappiamo, si è superata la quota 200 mila supplenze. Numero destinato ad aumentare il prossimo anno scolastico, secondo le prime stime. C’è il concorso straordinario scuola secondaria che ha già esaurito L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di lunedì 29 marzo 2021) L’indiscrezione fornita da Il Sole 24 Ore sulla doppia ipotesi di stabilizzazione delato ha senz’altro riattivato l’attenzione sul prossimo anno scolastico. Quest’anno, come sappiamo, si è superata la quota 200 mila supplenze. Numero destinato ad aumentare il prossimo anno scolastico, secondo le prime stime. C’è il concorso straordinario scuola secondaria che ha già esaurito L'articolo .

Advertising

News24_it : Scuola, maxi piano per stabilizzare altri 50mila docenti precari - Il Sole 24 ORE - sil_viar0 : RT @ramarrik: @lombardiano18 Però di assumere senza concorso i docenti che da anni lavorano nella scuola da precari manco a parlare, per ca… - 16q___ : RT @ramarrik: @lombardiano18 Però di assumere senza concorso i docenti che da anni lavorano nella scuola da precari manco a parlare, per ca… - DepontiFranca : Normativa fiscale e tributi: leggi, norme, tasse e imposta sul reddito - Il Sole 24 ORE @sole24ore - fordeborah5 : RT @24NormeTributi: Scuola, maxi piano per stabilizzare altri 50mila docenti precari -